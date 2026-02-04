「巨額の移籍金を用意」トルコ強豪が日本代表アタッカーの獲得に本腰！移籍期間は６日まで「補強に意欲的」
欧州主要リーグの移籍市場は２月３日までにクローズした。だが、トルコのそれは、６日まで開いている。
そんななか、トルコメディア『Taka Gazete』は、トルコの強豪トラブゾンスポルが、スタンド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗の獲得に全力を尽くしていると報じた。
「トラブゾンスポルは、移籍期間が終了する２月６日まで、左サイドの強化を優先している。トラブゾンスポルは現在、左ウイングの獲得に注力している。このポジションを強化するため、クラブはフランス２部リーグのスタンド・ドゥ・ランスに所属する日本人選手、中村敬斗の獲得に引き続き注力している」
同メディアは「トラブゾンスポルは特に中村の獲得に意欲的だ。S・ランスは中村の放出に消極的だが、トラブゾンスポルは巨額の移籍金を用意している。トラブゾンスポルは中村以外にも複数の候補選手をリストアップしている」と続けた。
１年でのリーグ・アン復帰を目指すS・ランスがエースを放出する可能性は高くなさそうだが、直近の試合でスタメンを外れた25歳の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
