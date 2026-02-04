離婚伝説・松田歩「MIKAGE SHIN」26AWコレクションのルックモデルに抜擢

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

離婚伝説のボーカル・松田歩が、デザイナー・進美影が手掛けるファッションブランド「MIKAGE SHIN（ミカゲシン）」の26AWコレクションにおいて、自身初となるルックモデルに抜擢されたことが明らかとなった。

■ファッションというあらたな領域で魅了する、松田歩

本コレクションのテーマは「Reconstruction Memory（記憶の再構成）」。記憶は固定された事実ではなく、その人間自身のその時々の状況や感情によって絶えず書き換えられていくものであるという、脳科学・心理学に基づく現象を指している。

今回の起用は、松田歩がステージで見せる、ショルダーパッドやフレアパンツ、タイトでシアーなトップスといったジェンダーレスな着こなしが、MIKAGE SHINの世界観と深く共鳴したことから実現。

音楽の枠を超え、ファッションというあらたな領域で魅せる松田歩の佇まい。記憶が織りなす「不整然な美しさ」が衣服へと昇華された、MIKAGE SHIN 26AWの深遠な世界観をぜひチェックしよう。

■デザイナー・進美影 コメント

以前から離婚伝説のお二人の楽曲を聴いており、ボーカルの松田歩さんのステージ衣装や私服などがまさにジェンダーレスなスタイルを体現されていて、ショルダーパッドやフレアパンツ、タイトでシアーなトップスなど、MIKAGE SHINの世界観と非常にマッチすると思いオファーさせていただきました。各ルックについて、色々と考察しながら愉しんでいただけましたら幸いです。

■離婚伝説・松田歩 コメント

ジェンダーレスなスタイル。

まさに自分が服を着る際にテーマにしていることです。

MIKAGE SHINさんからお話をいただいてからファッションに込める想いやコンセプト、そして個性溢れるアイテムやルックを拝見させていただきました。その際に生まれた、着用してみたいという純粋な気持ちで撮影にも臨ませていただきました。同じく愉んで見ていただけますと幸いです。

音楽やファッションと共に幸せな人生を。

【Credit】

Designer: Mikage Shin （MIKAGE SHIN）

Photographer: Ibuki Yamaguch i（W）

Stylist: Shohei Kashima （W）

Hair & Make-Up: Takae Kamikawa （mod’s hair ）

Models: Ayumu Matsuda （離婚伝説）,

Tinara Dapper （STAGE MODELS）, Aleksander（BRAVO MODELS）

