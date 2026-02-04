二宮和也主演映画『８番出口』驚愕のメイキング映像公開「まさかこんな撮影方法だったとは！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二宮和也主演映画『８番出口』のBlu-ray＆DVDが2月4日に発売。特典映像として収録されるメイキング映像の一部が公開された。

■撮影現場の裏側で自転車爆走!?

インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたったひとりで制作し、累計販売本数200万本超の世界的大ヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写映画化。二宮和也、そして強烈なインパクトを残した“歩く男”を演じた河内大和をはじめとする豪華キャスト陣が、どのようにしてあの“異変”の世界を創り上げたのか。「まさかこんな撮影方法だったとは！」と驚きの声が上がること必至のメイキングの一部を公開。

◇二宮和也と赤ちゃんの貴重な共演。本編とは異なる微笑ましいひと幕

劇中に登場する赤ちゃんを、二宮和也が抱っこする貴重な姿をキャッチ。緊迫した本編とは打って変わって、共演者やスタッフの雰囲気を和ませる、微笑ましいひと幕を垣間見ることができる。映画本編とのギャップも必見。

◇「歩く男」の“まさかの連鎖”！河内大和、ループの裏側で自転車爆走!?

先日、第49回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞し、観る者を恐怖のループへと誘った“歩く男”こと河内大和。メイキングでは「歩き方」の秘密や、ループ演出を可能にする驚きの撮影方法が明らかに。セットの裏側を必死に走ったり、まさかの自転車を使って移動する河内大和の姿は、まさに「まさかこんな撮影方法だったとは！」と声が出るほど。体当たりの演技だけでなく、その裏側にある工夫と努力に感嘆すること間違いなしだ。

◇二宮和也＆浅沼成、クライマックスシーンに体当たり！

物語のクライマックス、海へと繋がる象徴的なシーン。二宮和也と浅沼成が文字どおり、水に溺れ、必死に演技をする姿は、まさに体当たり。過酷な状況下で行われた撮影の舞台裏では、スタッフ・キャストが意見を出し合い、試行錯誤を重ねてシーンを作り上げた。この緊迫のシーンは、二宮和也のオールアップのシーンでもある。

そして、“迷う男”と“少年”との間で交わされる「貝殻の秘密」など、劇中の重要な意味を持つ小道具が、どのようにそのシーンに組み込まれたのか。メイキング映像で初めて明かされる、その誕生秘話と迫真の演技に隠された真実に迫る。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『８番出口』

