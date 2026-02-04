西野カナ、初のインスタライブ実施決定！公式SNSにて“西野カナに聞きたいこと”を募集

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西野カナが、2月6日に配信シングルとして新曲「君のせい」をリリースする。これを記念して、2月6日20時30分頃から初のインスタライブを実施することが決定した。

■新曲「君のせい」MVプレミア公開決定

新曲「君のせい」は、カップルの日常のささいなケンカをオシャレな映画のワンシーンのように切り取った“口げんかラブソング”。「連絡してよね、前も言ったよね？」 「ごめんで済んだら警察いらんから」など、お互いに愛情があってこそ言い合える信頼関係を、西野カナらしいユーモアを交えて表現している。

2月6日20時30分頃から実施されるインスタライブに向けて、西野カナのInstagramやその他公式SNSでは「インスタライブで西野カナに聞きたいこと」を募集中。ファンからどんな質問が集まるのか、インスタライブに期待が高まる。

また、インスタライブ後の21時からは「君のせい」のMVプレミア公開が決定。ブロンドヘアとラフで力の抜けたファッションが印象的な、たくさんのかわいい小物を使った遊び心の詰まったMVとなっている。

なお、前日の2月5日21時にはMVティザーが公開される予定だ。

■リリース情報

2026.02.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「君のせい」

2026.03.18 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』

■関連リンク

西野カナ OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kananishino_official

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/