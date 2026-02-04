カカクコム <2371> [東証Ｐ] が2月4日昼(11:40)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比4.8％減の143億円に減ったが、通期計画の190億円に対する進捗率は75.6％となり、5年平均の74.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比6.1％減の46.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比9.2％減の50億円に減り、売上営業利益率は前年同期の39.5％→30.3％に低下した。



株探ニュース

