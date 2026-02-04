

日経225先物は11時30分時点、前日比150円安の5万4470円（-0.27％）前後で推移。寄り付きは5万4030円と、シカゴ日経平均先物（5万4105円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。ただし、直後につけた5万3900円を安値に下げ渋る動きとなり、5万4000円～5万4200円辺りでの保ち合いを継続。中盤にこのレンジを上抜けると、終盤にかけて5万4490円まで下げ幅を縮めている。



ボリンジャーバンドの+1σ（5万4120円）を下回って始まったが、同バンドを挟んでの底堅さが意識されるなかで、ショートカバーを誘う形になったようだ。米国市場の流れからアドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］、イビデン<4062>［東証P］、TDK<6762>［東証P］、レーザーテック<6920>［東証P］の弱さが重荷になる一方で、フジクラ<5803>［東証P］や三菱電機<6503>［東証P］が上場来高値を更新しており、相場全体の底堅さがみられる。+1σと+2σ（5万5330円）とのレンジ推移をみせるなかでプラス圏を回復してくるようだと、ショートカバーを一段と強めそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.89倍に低下した。一時14.82倍まで下げており、25日移動平均線（14.83倍）を割り込む場面もみられた。その後は同線を上回って推移しており、支持線として意識されてくるようだと、NTロングを組成する動きもあるだろう。



株探ニュース

