太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ] が2月4日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.5％増の242億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の265億円→291億円(前期は215億円)に9.8％上方修正し、増益率が22.8％増→34.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の114億円→140億円(前年同期は91.5億円)に22.8％増額し、増益率が24.7％増→53.1％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比71.6％増の91.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の18.2％→26.1％に大幅上昇した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第3 四半期のエレクトロニクス事業の業績は、半導体パッケージ基板用部材やリジッド基板用部材の中国向け製品の需要が想定を上回ったことにより、予想を上回る結果となりました。 第3 四半期の結果を踏まえ、第4 四半期の業績予想は2025 年11 月6 日に開示した業績予想を据え置きつつ、エレクトロニクス事業の第3 四半期の業績予想を実績値に置き換え、通期連結業績予想を修正いたしました。なお、医療・医薬品事業及びICT&S 事業については、業績予想の修正は行っておりません。3． 配当予想について 期末配当予想につきまして、2025 年 11 月 6 日に公表した内容から変更はありません。

