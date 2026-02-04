　4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比360円安の5万4410円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4391.58円に対しては18.42円高。出来高は2万5538枚となっている。

　TOPIX先物期近は3652ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比1.25ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54410　　　　　-360　　　 25538
日経225mini 　　　　　　 54410　　　　　-370　　　418741
TOPIX先物 　　　　　　　　3652　　　　　　+3　　　 37856
JPX日経400先物　　　　　 32915　　　　　 +40　　　　2105
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　 -12　　　　2513
東証REIT指数先物　　　　1988.5　　　　　　+0　　　　　27

株探ニュース