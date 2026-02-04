日経225先物：4日正午＝360円安、5万4410円
4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比360円安の5万4410円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4391.58円に対しては18.42円高。出来高は2万5538枚となっている。
TOPIX先物期近は3652ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比1.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54410 -360 25538
日経225mini 54410 -370 418741
TOPIX先物 3652 +3 37856
JPX日経400先物 32915 +40 2105
グロース指数先物 690 -12 2513
東証REIT指数先物 1988.5 +0 27
株探ニュース
TOPIX先物期近は3652ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比1.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54410 -360 25538
日経225mini 54410 -370 418741
TOPIX先物 3652 +3 37856
JPX日経400先物 32915 +40 2105
グロース指数先物 690 -12 2513
東証REIT指数先物 1988.5 +0 27
株探ニュース