『ガンダム』新作映画、公開5日で興収10億円突破！前作のほぼ半分稼ぐ大ヒット ＜閃光のハサウェイ キルケーの魔女＞
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表された。公開5日間で興行収入10億72万8340円、観客動員数60万2787人を記録した。
【動画】わかりやすい！『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』まとめ映像
1月30日よりIMAX含めて合計431スクリーンにて公開され、 公開3日間では、興収8.4億円、観客動員数51万人を突破しており、前作、第1章『閃光のハサウェイ』対比で162%の大ヒットとなっている。配給のバンダイナムコフィルムワークス／松竹は「2026年1月公開作品最速で初週末興収8.4億円を突破！」と好発進を喜んでいる。
なお、『ガンダム』映画シリーズの最高興収50億円を記録した劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』（2024年1月26日公開）は公開3日間で観客動員63万4182人、興収10億6598万3130円を記録していた。
また「公開記念メカビジュアル」が解禁。イラストは第2章となる本作の決戦の舞台、オーストラリア、ウルル(エアーズロック)にて、ハサウェイとレーンの激しいモビルスーツ戦を捉えた、臨場感溢れるビジュアルとなっている。さらに、映画オリジナルのモビルスーツ”TX-ff104 アリュゼウス” の情報も明らかになり、レーン・エイムの駆るモビルスーツ「ペーネロペー」が制式配備されるまでの間、急造された練習機、TX-ff104通称”アリュゼウス”は、本編ではハサウェイの「Ξ（クスィー）ガンダム」との激戦が描かれている。
さらに、公開2週目となる6日より２週目入場者プレゼントとして、「pablo uchida Design Works」の配布が決定。計16ページの大ボリュームで贈る、キャラクターデザイン：pablo uchidaによる設定原案資料集となっている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
