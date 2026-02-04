大谷翔平らの貴重コレクション、大阪で展示販売 直筆サイン入りユニ特製フレームの価格発表 M・ジョーダン、C・ロナウド…アイテムずらり【一覧】
大阪・梅田の阪急メンズ大阪で、2月15〜24日にプロスポーツ選手の直筆サイン入りコレクション展示販売会『SPORTS LEGENDS EXHIBITION 2026』が開催される。
【画像】マイケル・ジョーダン、クリスティアーノ・ロナウド、さらに山本由伸、三笘薫も…直筆サイン入りコレクション
2026年は、世界を熱狂させるスポーツの祭典が相次いで開催される。この記念すべき年に、阪急メンズ大阪では、時代を彩るスタープレイヤーたちの魅力を集めた展示販売会を実施する。
会場には、アスリート公認の直筆サイン入りユニフォームや貴重なアート作品など、約30点のコレクションが集結。単なる記念品を超え、インテリアとしても高い人気を誇る色とりどりのコレクションを通じ、レジェンドたちが体現する情熱とメンタリティーを届ける。
販売ラインアップには、野球の大谷翔平、山本由伸、サッカーの三笘薫、クリスティアーノ・ロナウド、バスケットボールのマイケル・ジョーダン、ゴルフのタイガー・ウッズなどが予告されている。
■『SPORTS LEGENDS EXHIBITION 2026』
期間：2月15日（日）〜2月24日（火）
時間：平日 午前11時〜午後8時 土・日・祝 午前10時〜午後8時
場所：阪急メンズ大阪 1階 メインステージ
■ 注目の展示販売ラインアップ（一部）
山本由伸 直筆サイン入りドジャースフォト特製フレーム 223,300円
大谷翔平 直筆サイン入りエンゼルス ホームユニフォーム特製フレーム（オーセンティック）1,980,000円
【世界限定20枚】三笘薫 直筆サイン入りグラフィックアート The Rising Sun 275,000円
ロナウド直筆サイン入りマンチェスターU22/23ホームユニフォーム特製フレーム 1,212,090円
マイケル・ジョーダン直筆サイン入りブルズ97/98アウェイユニフォーム特製フレーム 3,247,200円
タイガー・ウッズ直筆サイン入り2019マスターズ ピンフラッグ特製フレーム 2,171,400円
※販売商品は予告なく変更となる場合あり
※一部商品は抽選販売
