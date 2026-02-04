4歳息子が「食べず嫌い」克服、舟山久美子が“きっかけ”明かす「何でも食べるようになった」
2児の母でタレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）が、3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。好き嫌いがあった息子が、何でも食べるようになったきっかけを明かした。
この日は「4歳児の壁SP」と題し、4歳児をもつ舟山と、元でんぱ組・古川未鈴（39）が登場してトークを展開した。「食べ物の好き嫌い」の話になり、どうやって克服するか、さまざまなアイデアが紹介された。
舟山は「3歳の時は食べず嫌いが多くて、白米しか食べない。1週間白米しか食べない時も」あったという。それが4歳になったとたん「何でも食べるようになった」と話した。
MCの藤本美貴（40）と横澤夏子（35）が「えー！すごいね」と驚き。横澤から「いきなり？何がきっかけだったの？」と聞かれると、「食事の時間を楽しくしようみたいになって、パパと食べたときに『食べたね！イエーイ！ブチアゲ〜ポンポンポン！！』って。『おめでとうございまーす！』ってめちゃめちゃ盛り上げて」と説明。すると息子が「『あ、食べるといいんだ』ってなって食べるようになりました」と明かした。
この方法に出演者は「それいいね！いいじゃーん！」などと盛り上がっていた。
