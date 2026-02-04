伊藤健太郎“司”、部下の女性宅に上がり込み… 「節操のない」「職場で大っぴらですか」とSNS反響『略奪奪婚』第5話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：40〜）の第5話が3日深夜に放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「節操のない」…部下の自宅に上がり込んだ伊藤健太郎＆川島鈴遥
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
千春はえみるの正体を調べることが生きる活力になってきた。一方、司はえみるや母親・藍子（街田しおん）からの子作りの圧に苛立ち、事務員の梅田（川島鈴遥）の優しさに惹かれ始める。
司はえみるに「残業」と偽って梅田の自宅に上がり込み、梅田を抱き寄せた。SNSでは「節操のない」「職場で大っぴらですか」などと反響が寄せられている。
