ディズニー＆ピクサー新作、“ビーバーになる”没入体験を可能にするIMAX・4DXなど全8バージョン上映へ
ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）が、IMAXや4DXなど全8バージョンで上映されることが発表された。あわせて、主人公メイベルと森の動物たちを描いた特別版ポスターも解禁された。
【動画】芳根京子のサプライズ登場に腰を抜かす小手伸也
本作は、「もしも動物の世界に入れたら」というユニークな発想から生まれた物語。思い出の森が高速道路計画によって失われる危機を知った動物好きの大学生メイベルが、極秘テクノロジーによってビーバーの姿となり、動物たちの世界へ飛び込む姿を描く。人間の常識が通じない“もふもふ”ワンダーランドで、メイベルは森を守るための大逆転プランに挑む。
今回発表された上映形式は、2D（字幕・吹替）をはじめ、ドルビーアトモス2D（字幕・吹替）、ドルビーシネマ2D（字幕・吹替）、4DX2D（吹替）、MX4D2D（吹替）、IMAX2D（吹替）など全8種類。立体音響や体感型演出を取り入れた上映により、観客はまるでメイベルとともに動物の世界へ潜入したかのような没入体験を味わえるという。
同時に公開された特別版ポスターは、上映フォーマットごとに異なるデザインが3種類用意された。ドルビーシネマ版ではビーバー姿のメイベルと“転送中”の姿が描かれ、IMAX版ではいつもお腹を空かせていて不機嫌そうなクマのエレンの表情が印象的。4DX版には、やさしすぎる王様ビーバーのキング・ジョージを中心に、鳥の王や魚の女王、虫の女王、爬虫類の女王、両生類の王など個性豊かなキャラクターたちが描かれている。クマのエレンの肩にちょこんと乗っている、キュートなトカゲのトムにも注目だ。
スタジオジブリの高畑勲監督作『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的にリサーチして制作された、“もふもふ”ワンダーランド。笑いとユーモア、そして冒険に満ちた物語が、最新の上映体験とともにスクリーンに登場する。
【動画】芳根京子のサプライズ登場に腰を抜かす小手伸也
本作は、「もしも動物の世界に入れたら」というユニークな発想から生まれた物語。思い出の森が高速道路計画によって失われる危機を知った動物好きの大学生メイベルが、極秘テクノロジーによってビーバーの姿となり、動物たちの世界へ飛び込む姿を描く。人間の常識が通じない“もふもふ”ワンダーランドで、メイベルは森を守るための大逆転プランに挑む。
同時に公開された特別版ポスターは、上映フォーマットごとに異なるデザインが3種類用意された。ドルビーシネマ版ではビーバー姿のメイベルと“転送中”の姿が描かれ、IMAX版ではいつもお腹を空かせていて不機嫌そうなクマのエレンの表情が印象的。4DX版には、やさしすぎる王様ビーバーのキング・ジョージを中心に、鳥の王や魚の女王、虫の女王、爬虫類の女王、両生類の王など個性豊かなキャラクターたちが描かれている。クマのエレンの肩にちょこんと乗っている、キュートなトカゲのトムにも注目だ。
スタジオジブリの高畑勲監督作『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的にリサーチして制作された、“もふもふ”ワンダーランド。笑いとユーモア、そして冒険に満ちた物語が、最新の上映体験とともにスクリーンに登場する。