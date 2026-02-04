トーマスと仲間たちが元気いっぱいに歌う 最新映画から“歌詞付きスペシャル映像”公開
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』（3月27日公開）から、劇中歌2曲の“歌詞付きスペシャル映像”が解禁された。本作は「歌で心と心をつなぐ」をテーマにしたミュージカル作品で、トーマスと仲間たちが音楽祭の開催に向けて奮闘する姿を描く。
【動画】劇中曲の“歌詞付きスペシャル映像”（2本）
トーマスと仲間たちが住むソドー島では、大規模な音楽祭が開かれることとなり、機関車たちは大盛り上がり。ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が、なんと島中の照明を壊してしまうというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれるなか、トーマスたちが立ち上がる。
今回、公開されたのは、10曲以上の楽曲が含まれる本作の中から、「ソドー島音楽祭」（原題：Tonight is the Night）と「ぜんぶをまとめましょう」（原題：Deliver the Music）の2曲。いずれも歌詞付きの映像となっており、観客が歌や手拍子で参加できる本作の魅力をいち早く体感できる内容だ。
「ソドー島音楽祭」は、トーマスをはじめパーシー、ニア、カナ、ディーゼル、サンディー、カーリー、ブルーノ、ソルティー、ゴードン、アニー・クララベルら総勢11キャラクターが登場するにぎやかなオープニングナンバー。
冒頭からトーマスが「いよいよはじまるよ こんやたくさんの人集まるからぼくがんばるぞ〜」と歌い、蒸気をモクモクと立ち上げ、線路で大回転するという張り切りっぷり。その歌声に「ソドー島のすごい！音楽祭〜♪」と、機関車たちが次々に加わり、みんな楽しみで待ちきれないといった様子。「あふれるほどのしごとをするよ。ぶたいにしょうめい、うまれるハーモニー♪」とクレーンでテントを軽々と立ち上げ、飾りつけをこなしていく。
音楽祭を前に胸を弾ませる機関車たちが、それぞれの仕事をこなしながら元気いっぱいに歌い上げる、元気いっぱいのミュージック・ビデオとなっている。
一方の「ぜんぶをまとめましょう」は、島の照明が壊れるというピンチの中で、トーマスやディーゼル、ブルーノ、パーシーらが協力の大切さを歌うハッピーソング。トーマスとディーゼルは「僕の運んでいるものが一番大事！」と張り合っていたけれど、ブルーノの「ショーに大事なのは全部！舞台のものだけじゃない」という言葉をきっかけに、「それぞれも大事だけど、全部もいい！じゃ まとめましょう。組み合わせてみよう〜♪」と心温まるメッセージが込められた一曲となっている。
【動画】劇中曲の“歌詞付きスペシャル映像”（2本）
トーマスと仲間たちが住むソドー島では、大規模な音楽祭が開かれることとなり、機関車たちは大盛り上がり。ところが、練習中のオペラ歌手の歌声が、なんと島中の照明を壊してしまうというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれるなか、トーマスたちが立ち上がる。
「ソドー島音楽祭」は、トーマスをはじめパーシー、ニア、カナ、ディーゼル、サンディー、カーリー、ブルーノ、ソルティー、ゴードン、アニー・クララベルら総勢11キャラクターが登場するにぎやかなオープニングナンバー。
冒頭からトーマスが「いよいよはじまるよ こんやたくさんの人集まるからぼくがんばるぞ〜」と歌い、蒸気をモクモクと立ち上げ、線路で大回転するという張り切りっぷり。その歌声に「ソドー島のすごい！音楽祭〜♪」と、機関車たちが次々に加わり、みんな楽しみで待ちきれないといった様子。「あふれるほどのしごとをするよ。ぶたいにしょうめい、うまれるハーモニー♪」とクレーンでテントを軽々と立ち上げ、飾りつけをこなしていく。
音楽祭を前に胸を弾ませる機関車たちが、それぞれの仕事をこなしながら元気いっぱいに歌い上げる、元気いっぱいのミュージック・ビデオとなっている。
一方の「ぜんぶをまとめましょう」は、島の照明が壊れるというピンチの中で、トーマスやディーゼル、ブルーノ、パーシーらが協力の大切さを歌うハッピーソング。トーマスとディーゼルは「僕の運んでいるものが一番大事！」と張り合っていたけれど、ブルーノの「ショーに大事なのは全部！舞台のものだけじゃない」という言葉をきっかけに、「それぞれも大事だけど、全部もいい！じゃ まとめましょう。組み合わせてみよう〜♪」と心温まるメッセージが込められた一曲となっている。