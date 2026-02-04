『櫻撮』櫻坂46守屋麗奈、あざとすぎる「あ〜ん」ショット
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。
【写真】山崎天が自撮りしたかわいすぎる集合写真
今回公開されたのは、守屋麗奈がお菓子をこちらにむかって差し出している「あ〜ん」ショット（撮影／山崎天 ※崎＝たつさき）。守屋麗の“あざとかわいい”キャラクターを捉えた1枚となっている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
