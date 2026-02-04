中島健人、愛情いっぱいのトークにジュニアたちが感激「金言パラダイス」 “スマートな立ち姿”も伝授
歌手で俳優の中島健人が、5日午後4時から配信される音楽番組『Star Song Special Season2』に出演する。スタジオライブでは中島が「XTC」をパフォーマンス。さらに、番組だけのスペシャル演出として、ジュニアの阿達慶と竹村実悟がバックダンサーに挑戦。中島は「2人とも、気合を入れてしっかり練習してくれました！」と太鼓判を押す。
【写真】きらめくオーラ！中島健人のパフォーマンス
さらに、ジュニアはAぇ! groupの「WANT!!」と中島プロデュースの楽曲「アイドルになった日」の2曲を披露。「アイドルになった日」のパフォーマンス前には、中島からジュニアへ特別メッセージが贈られる。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は中島とジュニアの8人（今野大輝（B&ZAI）、川崎星輝（B&ZAI※崎＝たつさき）、稲葉通陽（B&ZAI）、阿達、千井野空翔、竹村、田仲陽成、平田光寛）が参加。阿達は中島と2人で食事に行った際、中島から「“人生”を2ついただいた」そうで…。
そうして本題の質問タイムへ。平田が「失敗とか、苦手なことはありますか？」と聞くと、トップアイドルの中島は「俺、緊張しいなんですよ」とまさかの告白。今でこそ「緊張はベストフレンド」だというが、どう緊張を乗り越えたのか。学生時代のエピソードが明らかになっていく。その後、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、ジュニアの竹村が過去の失敗談をなんとスタジオで再現する。実は中島にも関係があることだといい…。
続けて、稲葉は中島の「スマートな立ち姿」について深掘り。中島いわく「立ち姿に生き様が出る」といい、カメラの前で「斜に構えて、少し重心を後ろにして、首を伸ばす、これ」といともたやすく“中島健人の立ち姿”を披露するとスタジオは騒然。「かっこよすぎる」（永野）、「何百回と見てきたケンティーでした！」（川崎）と絶賛が止まらない。一方、中島はジュニアたちへ「皆の決めポーズも見てみたい」とオーダーを。「さっき“正解”を見ちゃってるから緊張しますね…（笑）」（今野）とタジタジだが、先輩に負けじとジュニアも渾身の決めポーズを披露していく。
さらにスタジオでは、中島が同じ事務所の後輩たちへ“愛情”大全開。トークの合間に「千井野は、今年のライブでMCがめちゃくちゃ上手くて…」などジュニアたちのプロフィールや魅力を語ったり、阿達や田仲へ真摯にアドバイスしたりと、後輩1人1人と熱く向き合う場面も。
そんな中島を見てMCの永野は「ジュニアのことを見てますね〜！何か、悩んでいることも見透かされるというか」と驚き、ジュニアたちも「金言パラダイスだった」（稲葉）、「ずっと鳥肌立ってた」（今野）、「核心を突かれすぎて言葉が出なかった！」（田仲）、「1人1人を見てくれてめちゃくちゃありがたい」（千井野）など、賞賛の声が上がった。中島の愛ある言葉の数々にも注目だ。
