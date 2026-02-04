テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が3日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。人気料理研究家のタレント力を絶賛した。

この日は料理研究家でタレントの和田明日香がゲスト出演。和田はBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）でゲストを迎えながら、オリジナルレシピでお酒に合う料理を作っておもてなししている。

これまで社会学者の古市憲寿氏やドラマーで歌手のシシド・カフカら様々なジャンルのゲストが出演してきた。伊集院光が「相当難敵は来てるでしょ？」と聞くと、和田は「誰も難敵だと思ってない」ときっぱり。伊集院は「思っていない！それはヤバいよ」とツッコんだ。

和田は音楽プロデューサーの亀田誠治氏がゲストの回を「裏方の方でもあるじゃないですか。なので、どすういうふうにお話しようかなって思ってたんですけど、（私が）泣いちゃった回なんですよ。ちょっとポロって言ったことを凄く優しく癒やしてくれて、“ありがとうございます”みたいな」と振り返った。

これを聞いて佐久間氏は「放送して回して料理作りながら泣けるって自分の庭すぎる。できないですよね」と感心。伊集院も「泣けるって凄いね。料理っていう手順のあることやりながら」とうなった。佐久間氏は「カメラの前で泣けるくらいの腹のすわり方。実は（腹が）すわってないと泣けないんですよ」と話した。