ＭＬＢネットワークは３日（日本時間４日）に独自の分析システム「Ｔｈｅ Ｓｈｒｅｄｄｅｒ」が算出した右翼手ランキングトップ１０を発表し、カブスの鈴木誠也外野手（３１）は７位に選出された。昨季は１５１試合の出場で打率２割４分５厘はメジャー４年目でワーストだったが、３２本塁打（ナ・リーグ７位）、１０３打点（同４位）はいずれも自己最高だった。

１位はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）、２位はメッツのファン・ソト外野手（２７）、３位はドジャースに移籍したカイル・タッカー外野手（２９）だった。

直後にＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）はファン投票による右翼手のトップ１０を発表。鈴木は９位だった。１位はジャッジで変わらなかったが、２位はブレーブスのロナウド・アクーニャ外野手（２８）、３位はパドレスのフェルナンド・タティス外野手（２７）となった。ソトは４位、タッカーは６位だった。

そんな鈴木は昨季、ドジャースに移籍したタッカーが正右翼手だったため、１５１試合の出場でＤＨが１０２試合で右翼を守ったのは３２試合のみだった。タッカーがいなくなった今季、「Ｔｈｅ Ｓｈｒｅｄｄｅｒ」は鈴木をカブスの右翼手として分析したようだ。

３月のＷＢＣで勢いをつけて、レギュラーシーズンで昨季を上回る大活躍に期待だ。