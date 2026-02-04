ドジャースのキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）は本当にドジャースと再契約となるのか――。

今オフも大きな変革を見せたドジャースだが、ＦＡ最後の狢臺瓮ケとの再契約をまだ残している。オフに左肘の手術を行い、復帰時期も不透明。ロースター調整と回復のタイムラインの問題で犖絏鵑鍬畩態となっており、昨オフも春季キャンプ前に契約を結んでいる。チームきっての人気者でスーパーユーティリティー。無類の勝負強さを持ち、また将来の指導者としても期待されているだけに今回も再契約は確実と見られている。

そんな中でＬＡメディア「ハローハングアウト」がまさかの移籍の可能性を取り上げている。「エンゼルスがドジャースのヒーローを秘密兵器として狙うかもしれない。エンゼルスのオフにはおおむね期待外れだったが、ライバルのドジャースはスーパーチームをさらに強化した。しかし、春季トレーニング前のロースター構築に最適なピースを獲得することになるかもしれない。ドジャースはタッカー、ディアス獲得に巨額の資金を投じたため、ヘルナンデスを見限った可能性が高い。貴重な選手を安価で買える絶好のチャンスだ」と報じている。

エンゼルスの外野はロウ、モンカダがおり「ともに右打者には高い打率を誇るが、左投手には使い物にならない。ヘルナンデスは左に強く、スタメン、代打、守備の交代要員にせよ、スズキ監督にとって計り知れない武器になる」と大きな効果をもたらすと見ているが…。キケはドジャース愛が人一倍強い男だけにハードルは高そうだ。