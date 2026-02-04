BMSG新星STARGLOW「ラスピ」ソロ審査から最終審査、デビューまでの軌跡辿る「今までに見たことのないパフォーマンス」体現し続けたステージ【デビューショーケース詳細レポ】
【モデルプレス＝2026/02/04】5人組ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月31日〜2月1日、横浜BUNTAIにてSTARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。ここでは2月1日の昼公演の模様をお届けする。【全体レポ／セットリストあり】
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組『THE LAST PIECE（通称：ラスピ）』から誕生。RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人からなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビューを果たした。同デビューショーケースは1月31日夜公演・2月1日昼／夜公演の3公演で1万5000人を動員した。
開演前には、メンバー全員による案内のアナウンスも行ったほか、オープニングではデビュー前「＃STARGLOWデビュー準備中」と毎日SNS上にアップされ、話題を呼んでいた5人それぞれのティザー映像がTAIKI、ADAM、RUI、GOICHI、KANONの順に流れ、ライブへの期待感を高めた。登場直前の「STARS ARE READY TO SHINE」の文字通り、1曲目のプレデビュー曲『Moonchaser』からまばゆい輝きを放っていた。
KANONが「待ちに待ったこの日がやってきました。皆さん楽しんでますか？俺たちも楽しいですよ！会ったことある人もない人も今までに見たことのないパフォーマンスを見せますよ」と言い放ち『GOTH』へ。元々はRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めるFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』（2025）の主題歌として3人で歌唱していたものを5人で披露。まさにKANONの「今までに見たことのないパフォーマンス」という言葉をすぐに体現した。
謙虚な心は忘れずとも貪欲に頂点を目指していくSTARGLOWのアティチュードを提示し、攻撃的なトラックが華やかな『My Job』まで駆け抜けたSTARGLOW。TAIKIが「よろしくね！ハハッ」とくしゃっと笑みを浮かべると他のメンバーが「やってんな！」とツッコみ、GOICHIが勢いよく「よろしくぅ！」と凛々しい表情で笑わせるなどユーモアたっぷりに自己紹介したほか、昼からSTARGLOWの公演に訪れたSTARS（STARGLOWのファンネーム）にRUIが「当たり前じゃねえよ…」と感謝したり、GOICHIの「お子さんもいっぱいいますよ」の声にKANONが「音だけは気をつけてね」と呼びかけたりと気遣いも忘れない。ADAMも「1番後ろも俺らからしたら最前列なんで」と言い切り、デビューしたての彼らながら、すでに会場全体を置いていかない頼もしさも感じられた。
KANONの「なんか飛んでるんだよな…ビリビリするっていうか…」という問いかけから、ADAM→GOICHI→TAIKI→RUIまでその“ビリビリ”が伝わり、そのままRUIのソロステージへ。『THE FIRST』『THE LAST PIECE』のソロ審査で歌唱した『感電（Original Track：米津玄師）』は歌い出した瞬間から、そのオーラでまさに電流のように雰囲気を一変させた。続いて温かなピアノの音色とともに階段に座るKANONとADAMの姿が現れ、歌ったのは『優しさ（Original Track：藤井風）』。2人の伸びやかで甘い歌声はオーディション当時の記憶を呼び起こすとともに楽曲の世界観にぐっと惹き込む。さらに、GOICHIが『何様（Original Track：SKY-HI）』、TAIKIが自身の楽曲『KARATE KID』と、それぞれ2次審査（ソロ審査）の歌唱曲として選んだ楽曲を歌い繋ぐ。思わず鳥肌が立つGOICHIの豊かな表情の変化に惹きつけられている間に、TAIKIが深みを増したラップボイスを繰り出す。めくるめくステージの数々に、STARSから大きな歓声と拍手が沸き起こっていた。
5人が再びステージに集まると、ADAMが『THE LAST PIECE』合宿前日にもシュラスコ店でのアルバイトのシフトを入れていたという裏話や、現在高校3年生のRUI・TAIKIが「クラス大好き！」「学校行きたいね。青春を謳歌しようぜ」と話す場面など、等身大のやり取りに会場は自然と和む。KANONが「あなた自身にも僕自身にも愛を歌います」と呼びかけ、4次クリエイティブ審査Team E（KANON・ISANA・HAL・REN）課題曲のSTARGLOWバージョン『Love Myself’26』のパフォーマンスには多幸感が溢れ出していた。
その後も、5次擬似プロ審査課題曲『Green Light』『Blast Off』、6次対プロ審査課題曲『Secret Garden（Original Track：BE:FIRST）』、最終審査課題曲『PIECES -STARGLOW Ver.-』まで、参加者が懸命に合宿を過ごしてきた姿や審査時の真剣な眼差しを映したオーディション映像を織り交ぜながら、これまでの歩みを再現したエモーショナルな演出に。デビューショーケースのステージに懸ける思いを伝え、初ライブ出演となった『BMSG FES’25』・レコーディング風景・パフォーマンス練習・メディア出演の裏側・デビューイベント…とプレデビューからの出来事をカウントダウンで振り返っていった映像を経て、いよいよSTARGLOWの“歩み”はデビューのその時へ。鮮やかな衣装に着替えた5人が奏でるデビュー曲『Star Wish』は1月21日のイベント時よりもさらに凄みを増し、この数日でも彼らの努力と成長が伝わってくる。5人揃って深々と礼する姿には、STARSからの「ありがとう！」が飛び交っていた。
それぞれがSTARSへの愛と感謝を伝えた後は、最終審査の最後でファイナリスト・参加者とともに歌ったことも印象深いRUI・TAIKI・KANONのTRAINEE時代の楽曲『Forked Road』を5人で歌唱した。STARSと息を揃えハンズアップし、伸びやかな声と一糸乱れぬダンスブレイクでボルテージを上昇させるとともに、幼少期の写真から現在までを辿るスクリーンの演出で大きな感動も生んだ。最高潮に達した横浜BUNTAIに再度『Moonchaser』のフレーズが響き渡ると、5人は思いきり飛び跳ねながらステージの端から端まで客席に愛を届ける。ラストはステージ上段から5人で後ろ向きに飛び降り、約90分間輝きを放ち続けた5つの“星”はステージから華麗に去っていった。（modelpress編集部）
M1 Moonchaser
M2 GOTH
M3 My Job
M4 感電（Original Track：米津玄師）／RUI
M5 優しさ（Original Track：藤井風）／KANON・ADAM
M6 何様（Original Track：SKY-HI）／GOICHI
M7 KARATE KID／TAIKI
M8 Love Myself’26
M9 Green Light
M10 Blast Off
M11 Secret Garden（Original Track：BE:FIRST）
M12 PIECES -STARGLOW Ver.-
M13 Star Wish
M14 Forked Road
M15 Moonchaser
2026.04.01 CD Release
＜CD収録内容(予定)＞（全品番共通）
01. タイトル未定
02. タイトル未定
03. タイトル未定
初回盤A【SG+DVD（スマプラ対応）】
初回生産限定
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入）：トレーディングカードA（全5種類セット封入）
＜DVD収録内容（予定）＞
01. タイトル未定 -Music Video-
02. タイトル未定 -Behind The Scenes-
03. タイトル未定 -Music Video-
04. タイトル未定 -Behind The Scenes-
初回盤B【SG+DVD（スマプラ対応）】
初回生産限定
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入）：トレーディングカードB（全5種類セット封入）
＜DVD収録内容（予定）＞
01. STARGLOW IS COMING
02. STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
通常盤【SG（スマプラ対応）】
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全5種類セット封入）
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD（スマプラ対応）】
初回生産限定
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-raD（スマプラ対応）】
初回生産限定
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
＜DVD・Blu-ray収録内容（予定）＞
01. タイトル未定 -Music Video-
02. タイトル未定 -Behind The Scenes-
03. タイトル未定 -Music Video-
04. タイトル未定 -Behind The Scenes-
05. STARGLOW IS COMING
06. STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
07. タイトル未定 -Photo Shooting Behind The Scenes-
【Not Sponsored 記事】
◆STARGLOW、デビューショーケース開催
◆STARGLOW「ラスピ」ソロ審査課題曲披露 めくるめく展開
◆STARGLOW「ラスピ」軌跡をさらに辿るエモーショナルな演出
◆STARGLOW、輝き続けた90分間
◆STARGLOW 2nd Single「タイトル未定」
