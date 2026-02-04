３日のテレビ朝日系ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」第４話にまさかのシーンが登場し、視聴者の驚きを呼んだ。

竹内涼真演じる主人公の幼なじみで、かつて夫婦だった万季子（井上真央）と圭介（瀬戸康史）がキス。圭介は再婚を万季子に伝えてなく、元妻を猊堽儉瓩亡き込もうとした格好だ。

小学生時代に起きた事件で「秘密」を共有した淳一（竹内）と直人（渡辺大知）、万季子、圭介の４人組。２３年後に起きた別の事件が再会を導き、２つの事件がつながる。淳一は警察官としてかつての仲間たちを調べる立場でもあった…。

４話では「衝撃のラスト」まで事件の進展はなく、淳一と圭介、万季子の三者それぞれの１対１関係における心情描写に時間が割かれた。狃澎譽灰鵐廛譽奪ス瓩里△觀讐陲蓮∈妻が妊娠中にもかかわらず、万季子と淳一が接近しないかモヤモヤ。万季子と息子を外食に誘うと、自宅に呼ばれる。食後のワインでしんみり語り合い、圭介が万季子に顔を寄せる。万季子は口づけを拒まなかった。

圭介は息子の受験や事件を理由に、再婚を万季子に報告できずにいる。元妻を不倫に巻き込むかのような行為に、Ｘ（旧ツイッター）には「元夫婦でも、不倫ですから！！」「圭介最低で笑えない」「圭介にイライラしたのは俺だけでしょうか？」「圭介がキスした瞬間『なんでぇ！？』って声出た」「圭介、最悪じゃん！」「圭介よ…私は悲しい」などと圭介への非難めいた反応が続々と寄せられた。

一方で「圭介のキャラクター、人間味あるなぁ」などと、ダメ人間キャラに共感するような投稿もあった。

元夫婦のまさかの事態は、淳一に対する万季子の思いが呼んだ。２人は小学生時代、胸の内に秘めた両思い状態だったことが回想で示唆されている。万季子は息子のキャッチボール相手をしてくれた淳一を自宅でもてなそうと、好物の手巻き寿司を用意する。ところが淳一には同棲相手（北香那）がおり、そちらと手巻き寿司を楽しんだ。

淳一を呼べなかった万季子は、圭介を誘う。一瞬ニンマリした圭介だったが、食卓を見て微妙な表情に。手巻きが淳一の大好物であることは誰もが知っていた。しかも、とりわけ好きな甘エビがしっかりと皿の上に。モヤモヤが膨らんだ圭介が淳一への対抗心から、万季子に顔を寄せた不倫劇だったようだ。