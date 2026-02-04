乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」＆「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」生配信決定
【モデルプレス＝2026/02/04】映像配信サービスLeminoでは、2月21日に行われる乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」と、2月22日、23日に行われる乃木坂46「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」の模様を生配信。また、2月27日、28日、3月1日に同公演がリピート配信される。
乃木坂46「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」は、1月14日に発売した5thアルバム「My respect」を記念したスペシャルライブ。「今が思い出になるまで」以来、約7年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムのリリースを祝し、本公演ではアルバム収録曲を中心に披露。29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲を軸とした構成で、本公演で初披露となる楽曲も期待される特別なステージとなる。“今の乃木坂46”が刻まれるメモリアル公演となっている。
また、「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」に先駆けて、アルバムに“収録されなかった”アンダー曲やユニット曲など、カップリング曲を中心に編成したライブ「Coupling Collection 2022-2025」が2月20日、21日に開催される。（modelpress編集部）
■タイトル：「Coupling Collection 2022-2025」
■出演：乃木坂46
■配信日時：2026年2月21日（土）18：00（開場：17：00）
■リピート配信：2026年2月27日（金）20：00（開場：19：00）
■タイトル：「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」
■出演：乃木坂46
■配信日時：
【DAY1】2026年2月22日（日）18：00（開場：17：00）
【DAY2】2026年2月23日（月・祝）18：00（開場：17：00）
■リピート配信：
【DAY1】2026年2月28日（土）19：00（開場：18：00）
【DAY2】2026年3月1日（日）19：00（開場：18：00）
◆乃木坂46、「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を生配信
