BMSG新星STARGLOW、5人中3人「ラスピ」審査で同じ楽曲選んでいた RUIはMAZZELの「振り以外考えられないくらい好きで変えたくなかった」
【モデルプレス＝2026/02/04】5人組ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月31日〜2月1日、横浜BUNTAIにてSTARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。同グループ誕生のオーディション『THE LAST PIECE』の裏話を明かした。【2月1日昼公演レポ】
【写真】BMSG新星、オーディション課題曲2つが被ったメンバー2人
『THE LAST PIECE』2次ソロ審査でそれぞれが歌唱課題曲として選んだ楽曲をパフォーマンスしたSTARGLOW。同じ藤井風の『優しさ』を選んでいたKANON（カノン）とADAM（アダム）は2人で同楽曲をパフォーマンスしたが、ADAMが「これ裏話あるんですけど実はKANONとダンスも一緒なんですよ」とダンス課題曲のチョイスもMAZZEL（マーゼル）の『Fantasy』で同じだと回顧。するとRUI（ルイ）も「俺も『Fantasy』だった」と本編では映らなかったがRUIのダンス課題曲も同曲だったと判明し、客席からは驚きの声が上がった。
KANONから「自分で作ったんだっけ？振りは」と尋ねられるとRUIは「いや、MAZZELさんの振りをお借りして。俺、あの振り以外考えられないくらい好きで変えたくなかった」とあえてオリジナルの振付で臨んでいたことも告白。GOICHI（ゴイチ）も当時を思い出しながら「その時まだADAMに1回も会ったことないってやばくない？この数ヶ月でまだ1年も経ってないじゃん」と短期間で濃密な時間を過ごしてきたことを笑顔で振り返っていた。
3次審査を振り返るトークでは、GOICHIが「TAIKI（タイキ）の真似します！」とBE:FIRST『Move On』での動きを再現し「あれRYOTO（リョウト）にも何回もやられたわ！」と『THE LAST PIECE』に参加し現在TRAINEE（育成生）として活動するRYOTOにも真似されたことを懐かしむ場面も。RYOTOは公演に足を運んでいたといい、TAIKIは「観に来てくれて『どうだった？』って聞いたら『ありがとうございます〜♪』って。言いたいだけだよね」と『My Job』でのTAIKIのラップも早速真似されたと暴露した。
他のメンバーもその様子を見ていたようで「『こんな素晴らしいライブを見せてくれて、ありがとうございます〜♪』って」「ありがとうございますしか言ってない」とこぼし、TAIKIは「俺に会う20分前から練習してたらしい」と明かすと、KANONは「ネタを仕込んでくるっていう可愛いやつですよ」と笑っていた。
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PIECE」から誕生。RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人からなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビューを果たした。同デビューショーケースは1月31日夜公演・2月1日昼／夜公演の3公演で1万5000人を動員した。（modelpress編集部）
◆STARGLOW、5人中3人がMAZZEL楽曲選んでいた
◆「ラスピ」RYOTO、STARGLOWショーケースを見学
◆STARGLOW、デビューショーケース開催
