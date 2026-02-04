夜のひと笑い・いちえ、復縁恋人と頬寄せ合う2ショットに反響「美男美女で眼福」「キュンとする」
【モデルプレス＝2026/02/04】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが2月2日、自身のInstagramを更新。交際を公言している恋人・りょうとの淡路島での2ショットを公開した。
【写真】26歳人気YouTuber「理想のデートすぎる」大自然バックにイケメン恋人と密着
いちえは「今日の動画のヴィラ最高やった」「最高6人泊まれるし夕日も綺麗すぎるしドライヤー、アイロン、シャンプーリンスもリファやった」とコメントし、淡路島で宿泊したヴィラでの写真を複数枚投稿。いちえの相方・こうと、こうの恋人であるピンちゃんも交えたWデートで訪れた様子を公開した。
投稿では、海をバックに頬を寄せ合いピースサインをする2ショットや、りょうがいちえの肩に腕を回す後ろ姿など、仲睦まじいカットが並ぶ。「色んな所のヴィラ行って見たい！みんなオススメある？」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「美男美女で眼福」「距離感近くてキュンとする」「理想のデートすぎる」「幸せオーラ全開」「最高のWデート」「4人とも仲良しで素敵」などと反響が寄せられている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
