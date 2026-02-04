「今日好き」村谷はるな、ミニ丈ロンパースで美脚披露「スタイル異次元」「着こなしお洒落」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが2月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のロンパース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル異次元」ミニ丈から色白美脚スラリ
村谷「自然満喫してきた」「田舎育ちのわたしには最高の息抜きでしたぁ…」とつづり、大自然をバックにした姿を複数枚投稿。ネイビーのハーフジップデザインが目を引く、一見セットアップのように見えるミニ丈のロンパースにロングブーツを合わせ、すらりと伸びた脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿には「スタイル異次元」「着こなしお洒落」「大自然に負けない美しさ」「リラックスできて良かった」「抜群に可愛い」「本当に綺麗」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
◆村谷はるな、ミニ丈ロンパースで圧巻の美脚輝く
◆村谷はるなの投稿に反響
