1月31日にSVリーグ女子オールスター戦

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が3日、自身のインスタグラムを更新。1月31日に行われたSVリーグのオールスター戦を振り返った。超人気キャラクターとのコラボとなった特別仕様のユニホームに、ファンの視線が集まった。

1月31日に兵庫県神戸市で行われた女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」で、「TEAM YOSHINO」を率いた24歳の佐藤。インスタグラムに「素晴らしい会場と素晴らしいメンバーとたくさんのファンの方たちとバレーボールを通じて楽しめたことがとても嬉しかったです」「team YOSHINOのメンバーありがとうございました めっちゃ楽しかったです」などとつづった。

様々な写真を公開する中、注目が集まったのは特別仕様のユニホームだ。人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボとなった戦闘服。ファンの視線を奪い、様々な声が上がった。

「キティちゃんのユニホーム可愛すぎます」

「キティちゃん可愛い」

「kittyいいね！」

「TEAM YOSHINO最高でした」

「お疲れ様でした！かわいい」

「オールスターとても楽しかったです！！」

佐藤は「今週からのSVリーグも引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけていた。



（THE ANSWER編集部）