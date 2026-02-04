猫の『耳が熱い』ときの原因

1.体温調節で血流が増えている

猫の耳が熱く感じるのは必ずしも異常ではありません。

猫の耳は体の中でも血管が集中している場所で、体温調節の役割を担っています。

暑いときや運動後、興奮している場面では、耳に血液が多く流れ込み、触るとポカポカする状態になります。

人で例えると、暑い日に顔がほてったり、運動後に頬が熱くなる感覚に近いでしょう。

室温が高い、日向ぼっこ直後、遊んだあとなど心当たりがある場合は、生理的な反応と考えて問題ないことが多いです。

元気や食欲が普段どおりなら、様子見で大丈夫なケースがほとんどです。

2.発熱や体調不良のサイン

耳の熱さが長く続く場合、体調不良のサインである可能性も考えられます。

猫は平熱が人より高く、だいたい38度台（38.0～39.0度前後）が目安です。それを超える発熱が起きると、耳や肉球がいつも以上に熱く感じられます。

このときは耳だけで判断せず、全体の様子を見ることが大切です。

ぐったりしている、寝てばかりいる、食欲が落ちているなどの変化が重なると要注意でしょう。

猫は不調を隠す習性があるため、「少し元気がないかも」と感じた不安や直感も大切にしたいところです。

3.耳の炎症やトラブル

片方の耳だけが熱い、触ると嫌がる場合は、耳そのものにトラブルが起きている可能性があります。

代表的なのは外耳炎や耳ダニなどによる感染症で、炎症が起きると熱感が強くなります。

かゆみから頭を振る、耳を頻繁にかく、黒っぽい汚れやニオイがあるときは注意信号です。

耳のトラブルを放置すると悪化しやすいため、早めの対応が安心につながります。

猫の耳が熱いときに飼い主が取るべき対処法

まずは落ち着いて、猫の全身状態を確認しましょう。耳の熱さに加えて元気や食欲、呼吸の様子に変化がないかをチェックします。

室温が高い場合は、エアコンや風通しで環境を整えるだけでも改善することがあります。

「発熱が疑われる」「元気が明らかにない」「耳を触らせない」といった様子があれば、早めに動物病院へ相談するのがおすすめです。

自己判断で冷やしたり、人用の薬を使うのは絶対にやめましょう。猫にとっては良かれと思った行動が、逆に負担になることもあります。

まとめ

猫の耳が熱いと感じたとき、それは体からの小さなメッセージです。

体温調節による一時的なものなのか、体調不良や耳のトラブルなのかを見極める視点が大切になります。

普段から耳の温度や触られ方を把握しておくと、変化に気づきやすくなるでしょう。

「いつもと違う」と感じたら無理に様子見を続けず、動物病院で原因を突き止めることも必要です。愛猫の日々の様子を観察し、安心と健康を支えてあげたいですね。

(獣医師監修：葛野莉奈)