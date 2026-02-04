WBC日本代表、残る1枠の行方は

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表（侍ジャパン）は、出場する29人が発表されている。残る1人が誰になるかが注目される中、米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手の出場を球団が容認したと米記者が3日（日本時間4日）に報道。しかし、投手を選ぶべきではないかとの意見も野球ファンからはあがっている。

前回大会で世界一に貢献した吉田。ボストンの地元メディア「マスライブ.com」のクリス・コティーヨ記者は自身のXで「ヨシダの出場許可が下りた。あとは日本代表のロースターに選ばれるかどうかの問題になりそうだ」と球団がWBC出場を容認したと伝えた。

ただ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が1月31日（同2月1日）のファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で、大谷翔平がWBCでは登板しないと発言。大谷が打者に専念するとすれば、現状の投手は14人。残る1人を投手に使うのではないかとの見方もある。

DHには大谷、外野には鈴木誠也、近藤健介らがおり、吉田を選んだ場合の起用法も気になる。X上のファンも「これだとWBC日本代表1枠は吉田になるかな」「やっぱラストサムライは正尚かね」「Rソックスありがとう」「え？吉田正尚WBC出るん？」などと報道を受けて反応したほか、「どこで使うんだ？」「投手ほしい気がする」「オオタニサンが打者専念だと、ピッチャーのような気がしたが」「投手でいいのでは？」などと、混迷する“残り1枠”の行方に注目する声もあった。



（THE ANSWER編集部）