福岡の松岡大起が海外移籍準備のため離脱した

アビスパ福岡は2月3日、MF松岡大起が海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱すると発表した。

今後の詳細については正式決定次第、改めて発表される。

現在24歳の松岡はサガン鳥栖の下部組織出身で、2019年にトップチーム昇格。その後、清水エスパルスやブラジルのグレミオ・ノボリゾンチーノへの期限付き移籍を経て、2024年から福岡でプレーしていた。昨シーズンはリーグ戦36試合に出場し1得点をマークするなど、中盤の要としてチームを支えた。

各年代の日本代表にも名を連ね、2022年にはA代表にも選出された実績を持つ。J1通算185試合出場と豊富な経験を誇る若き司令塔が、再び海を渡ることになった。

シーズン開幕を3日後に控えるなかでの主力離脱に、SNS上では「まじか！ 嬉しいけど、戦力ダウンがやばい」「泣きそう。でも嬉しい」「急すぎるし悲しいけど応援するしかない」「アビスパ的には大ピンチ！」「いやマジかぁ〜これは流石にくらった」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）