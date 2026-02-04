プロ野球選手のタレント妻が、産後の髪についての悩みを明かした。

４日に自身のインスタグラムを更新し、美容院を訪れたことを報告したのは、タレントの森咲智美。「今回もレイヤーを入れてもらって、バランスよく綺麗（きれい）に仕上げていただきました」と、毛先が軽やかなスタイルにご満悦。

しかし「…よく見るとアホ毛があるんですが。やっとやっと産後脱毛が落ち着いて、今ちょうど生え変わり中の毛です」と明かし、「気にしないでね〜いつかは戻るはず笑」とつづる。「このアホ毛？ちび毛問題、世のママさん達どうしてました？！ぜひ教えてください。私は今、ひたすら伸びるのを待ってます…笑」と呼びかけ「＃表参道 #美容院 ＃レイヤーカット ＃産後脱毛 悩み」とハッシュタグをつけた。

つやつやのロングヘアを披露。ベージュのニットワンピースで美スタイルを強調した。フォロワーは「いい女」「すごい美しい お母さん」「美人すぎる」「とても美しくゴージャス」と絶賛。また「だんだん野球選手の奥さんの頭角を表しましたね」といった声も寄せられた。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼翔太外野手と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして２５年８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。

夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、現役ドラフトでオリックスへ移籍した。