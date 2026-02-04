LiLiCo、和装師範試験に合格「マジで手が震えた」 身長191センチの夫・小田井涼平を相手に練習した日々を明かす
タレントのLiLiCo（55）が3日、自身のブログを更新。和装師範試験に合格したことを報告し、試験当日の様子や、夫婦で支え合ってきた日々を明かした。
【写真】「すごいです、綺麗です」和装師範試験に合格、授賞式で華麗な着物姿を見せたLiLiCo
ブログでは「ブログの更新出来てなくてごめんなさい」と切り出し、「和装師範に合格」と報告。授与式の様子を写真とともに公開し、「授与式、とてもハッピーな空間の中で行われて、合格したたくさんの方と一緒に着物の素晴らしさを分かち合った」と振り返り、黒と白の色合いが印象的な着物姿を披露している。
続けて「この日ももちろん自分で着たよ」と明かし、試験までの道のりについても言及。「1年と数ヶ月、ALL GOOD FRIDAYのあとにいち瑠に通って、同級生のみなさんと着物のあれこれを学んだ」とつづった。
さらに「他装はやはり難しい」と切り出し、「日頃のモデルが191センチだもん わたしの着物で練習するからツンツルテン 帯もふくよかなウェストには巻けず…長さが足りな〜い」と、夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）が練習相手になり、二人三脚で練習に励んだ舞台裏をのぞかせている。
試験当日は「でもなんとか緊張の試験に合格」「マジで手が震えた」と率直な心境を吐露。一方で、「本当に着物を自分で着られるのはすごく特別なことだからチェックしてね」と、着物への思いも語っている。また、「今年に入ってから既に5回くらい着物を着てるよ」「でももっと上手になりたい!!」と前向きな姿勢を見せ、学びの途中であることも明かした。
和装師範試験の合格に、コメント欄には「わっステキなお着物 お似合いです」「おめでとうございます お着物姿素敵です」「すごいです、綺麗です」「おめでとうございます。頑張りましたね。素晴らしい」「着姿バッチリです」などの反響が集まっている。
【写真】「すごいです、綺麗です」和装師範試験に合格、授賞式で華麗な着物姿を見せたLiLiCo
ブログでは「ブログの更新出来てなくてごめんなさい」と切り出し、「和装師範に合格」と報告。授与式の様子を写真とともに公開し、「授与式、とてもハッピーな空間の中で行われて、合格したたくさんの方と一緒に着物の素晴らしさを分かち合った」と振り返り、黒と白の色合いが印象的な着物姿を披露している。
さらに「他装はやはり難しい」と切り出し、「日頃のモデルが191センチだもん わたしの着物で練習するからツンツルテン 帯もふくよかなウェストには巻けず…長さが足りな〜い」と、夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）が練習相手になり、二人三脚で練習に励んだ舞台裏をのぞかせている。
試験当日は「でもなんとか緊張の試験に合格」「マジで手が震えた」と率直な心境を吐露。一方で、「本当に着物を自分で着られるのはすごく特別なことだからチェックしてね」と、着物への思いも語っている。また、「今年に入ってから既に5回くらい着物を着てるよ」「でももっと上手になりたい!!」と前向きな姿勢を見せ、学びの途中であることも明かした。
和装師範試験の合格に、コメント欄には「わっステキなお着物 お似合いです」「おめでとうございます お着物姿素敵です」「すごいです、綺麗です」「おめでとうございます。頑張りましたね。素晴らしい」「着姿バッチリです」などの反響が集まっている。