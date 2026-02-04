2026年2月2日、タレントのギャル曽根が自身のYouTubeチャンネルを更新。カブを使ったお手軽レシピを紹介した。今回の動画は宝酒造のPR動画となっている。

今回作るのは、カブとベーコンの豆乳鍋、カブとちくわの味噌炒め、白身魚のコクうまみ煮、キャベツとにんじんのごま和えだ。今回のレシピは、以前料亭の主人から教わったレシピのアレンジになるという。

まずは豆乳鍋から。ベーコン、カブをカット。ギャル曽根は、カブについて「栄養価詰まってる」と解説した。カブの葉と茎は茹でていく。カブは皮を剥かずに、十字の切り込みを入れて、少し蒸し焼きにしていく。そのあいだにベーコンを炒め、カットしたカブを入れる。そこにみりん、酒、豆乳を入れて弱火で煮ていく。最後に葉と茎、バター、醤油、塩胡椒をして完成だ。

次は味噌炒め。カブ、ちくわをカット。米味噌、砂糖、みりん、酒を合わせておく。フライパンに油を引いてカブを炒め、ちくわを入れ、火が通ったらちくわだけを取り出す。カブに出汁、味噌ダレ、ちくわ、カブの葉、柚子を絞りいれて完成。

豆乳鍋の味については「すごい柔らかい」「とろとろ」と絶賛。味噌炒めは「ヤバイ」「流石すぎる」とこちらも上手くいったようだ。

今回の動画に視聴者からは「めちゃくちゃ美味しそう」「最高ですね」といった声が集まった。

（文＝向原康太）