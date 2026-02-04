あるかドジャース再獲得!?　世界一貢献の28歳捕手がレッズをDFAに　専門メディア「再び彼に白羽の矢を立てるだろうか」

移籍先のレッズでDFAとなったロートベット(C)Getty Images

レッズは現地時間2月3日、マリナーズからFAとなっていたエウヘニオ・スアレスを1年契約で獲得したと発表。これに伴い、昨季後半にドジャースに在籍し、世界一連覇に貢献した28歳捕手のベン・ロートベットが、40人のロースター枠を空けるため、DFA（事実上の戦力外）となった。

昨年のロートベットは、7月末にトレードでレイズから移籍。9月上旬にメジャー昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。特に山本由伸とは息が合ったリードを見せ、9月6日のオリオールズ戦では9回二死までノーヒットノーランを続け、評価を高めた。



ポストシーズンでも計4試合に先発出場し、球団初のワールドシリーズ連覇にも貢献。昨季終了後にウェーバー公示を経て、レッズに移籍していた。ところが、新天地のユニホームを着る機会は訪れなかった。



これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が反応。同メディアは記事で、ロートベットのドジャースでの活躍に触れ、レッズへの移籍決定後に口にしていた、ロサンゼルスへの感謝を紹介した。