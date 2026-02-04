【速報】大阪市北区の土地めぐる”地面師”不正登記事件　司法書士の男ら2人を詐欺未遂疑いで再逮捕　大阪府警　不動産会社から4億円あまり詐取しようとしたか

大阪市北区の土地をめぐる”地面師”不正登記事件で、大阪府警は２月４日、司法書士の男ら２人を詐欺未遂の疑いで再逮捕しました。



大阪府警が２月４日、詐欺未遂の容疑で再逮捕したのは、大阪市中央区の司法書士・松本稜平容疑者（３４）と、三重県桑名市の電気通信会社「ネットラチェック」の元代表・小鹿瑞樹容疑者（３３）です。



府警によると、松本容疑者らは去年３月〜４月、大阪市中央区の不動産会社に対し、小鹿容疑者が所有者になりました大阪市北区中津の不動産を４億１５００万円で売却しようとした疑いが持たれています。





この不動産は８０代の男性が所有していましたが、松本容疑者らは、去年１月に、小鹿容疑者が代表を務めていた会社に売買で所有権が移ったとするウソの登記申請を行うなどした疑いで、すでに逮捕されていました。小鹿容疑者の会社は経営実態がないペーパーカンパニーで、登記を変更する際には、偽造された印鑑登録証明書などが法務局に提出されていたということです。松本容疑者は逮捕される前、ＭＢＳの取材に対し「自分も地面師にだまされた被害者だ」などと主張していました。府警は、松本容疑者と小鹿容疑者の認否を明らかにしていませんが、２人が”地面師グループ”の一員だったとみて捜査しています。