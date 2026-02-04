巨人の春季キャンプは第１クールをチェックしたスポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、今季の４番候補・リチャードに注目した。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

相変わらず、リチャードはすごい打球を打つな。本当にうらやましい。ただ、昨年何度か指摘したけど、ボールに当たる確率を上げないことには始まらない。他球団は攻め方を分かっているから、相手を上回る必要がある。ボール球をいかに我慢できるか、打てる球をどうコンタクトするか。飛ばすことより、バットの芯に当てることを最優先することが重要だ。

個人的には、リチャードは打線に必要。昨年のワールドシリーズがいい例で、ブルージェイズが優勝目前で、ドジャースがミゲル・ロハスの一発で同点とし、空気を変えた。岡本がいなくなった今季、誰が空気を変える役目を買って出るか。リチャードに頼りたいの当然だ。キャベッジにダルベックも含め、ホームランを多く打てるチームが優勝に近づくと言っても過言ではない。

フリー打撃を見ていると、ファンが求める放物線を描いている。ただ、今は低いライナー性でいい。どのコースにも対応し、再現性を求めてほしい。大きく変わる可能性は十分に秘めている。（高橋 由伸）