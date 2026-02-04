フィギュアスケート女子で１９９２年アルベールビル五輪銀メダルの伊藤みどりさん。５６歳になった現在の姿に衝撃が走っている。

ミラノ・コルティナ五輪の６日開幕を前に、五輪の公式インスタグラムが４日に更新。英文で「アルベールビル１９９２ ＶＳ 現在 伊藤みどりは、五輪でトリプルアクセルを決めた初のフィギュアスケーターである」と女子選手としての快挙を記し、伊藤さんの動画がアップされた。

それは五輪で大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を跳ぶ伊藤さんと、現在の伊藤さんのジャンプを並べた画像。５６歳になった今も伊藤さんは当時と変わらないスピード感と軌道でシングルアクセル（１回転半ジャンプ）を決め、腕でおちゃめなハートのポーズを作った。

「５６歳になってもまだその魅力は健在だ」とのコメントも添えられた。シニアの大会に参戦するなど精力的にスケートを続けている伊藤さん。鮮やかなジャンプにフォロワーもびっくり。「すごい！」「伝説」「あの頃は素晴らしかったし、今も素晴らしい！」「マジで最高級の一品」「美しい巨大なアクセル」「日本の誇り流石です」「みどりちゃんなら７０代…いえ８０代になっても跳べそう！」「みどり先生は地球外知的生命体ですから」「驚がく」と国内外のファンから声が寄せられいる。