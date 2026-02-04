◇NBA レイカーズ125ー109ネッツ（2026年2月3日 バークレイズ・センター）

レイカーズの八村塁（27）が3日（同4日）の敵地ネッツ戦に途中出場。シュート機会が少ない中で5得点3リバウンドをマーク。チームは完勝して敵地8連戦を白星で締めた。

前回の試合となった1日（同2日）の敵地ニックス戦では3Pシュートは不調ながらも2戦連続2桁得点となる11得点をマーク。チームはルカ・ドンチッチがチーム最多30得点15リバウンドのダブルダブルの躍動を見せたが、接戦を落として逆転負けを喫した。

この日もベンチスタート。第1Q残り5分49秒からコートに立つと、残り39秒で右コーナーから3Pシュートを沈めて初得点。第2Qも引き続き出場したが、残り10分44秒でベンチに下がった。残り6分41秒から再びコートに立ったが無得点に終わった。

第3Qもベンチスタート。残り4分25秒からコートに立つが、得点は奪えなかった。

最終Qも引き続き出場。残り8分25秒にジャンプシュートを決めた。

この日は25分35秒出場で5得点3リバウンドをマーク。シュートは3本試投で2本成功。FG成功率は66.7％。3Pシュートは2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。

チームはこの日からオースティン・リーブスも復帰。前半からレブロン・ジェームズが豪快ダンクを連発で叩き込む大活躍。チーム最多25得点7アシスト3リバウンドでチームを勝利に導いた。敵地8連戦を白星で締めた。