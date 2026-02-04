『ワイスピ』ジョン・シナ主演でミニカーを映画化「マッチボックス」10月9日配信決定 ─ 初画像が公開、『タイラー・レイク』監督が手掛けるカー・アクション

『ワイルド・スピード』シリーズのジョン・シナ主演、マテル社のミニカー玩具「マッチボックス」に基づく新作カー・アクション・アドベンチャー映画『Matchbox The Movie（原題）』が、2026年10月9日よりApple TVで世界配信されることが発表された。あわせて3点のファーストルック画像も公開されている。

マッチボックスは1953年にイギリスで誕生し、1997年よりマテル社で展開されている人気ミニカーブランド。その実写映画版となる本作は、『タイラー・レイク -命の奪還-』シリーズのサム・ハーグレイブが監督を務め、「アクション満載で世界を駆け巡る冒険物語」とされている。

主人公は、ジョン・シナ演じるCIAの潜入捜査官ショーン。長年離れていた故郷の町に戻った彼は、意図せず幼なじみたちを国際的な追跡劇に巻き込み、日常を一変させてしまう。

出演者はシナのほか、『トータル・リコール』（2012）ジェシカ・ビール、「Veep／ヴィープ」サム・リチャードソン、『マーベルズ』（2023）テヨナ・パリス、『トロン：アレス』（2025）アルトゥーロ・カストロ、「ウォーキング・デッド」ダナイ・グリラらが名を連ねる。

公開された写真には、正装したシナ、ビール、リチャードソン、パリス、カストロが並んで歩く姿や、シナが車列の間を疾走する姿、複数の車両がハイウェイを走り抜ける場面が収められている。どんなカー・アクションを展開するのか楽しみだ。

本作は、マテル社ブランドの実写映画化として『バービー』（2023）に続く2作目となる。もう一つのミニカーブランド「ホットウィール」の実写映画版も進行中で、『ウィキッド』2部作のジョン・M・チュウ監督の就任がている。

映画『Matchbox The Movie（原題）』は、2026年10月9日よりApple TVで世界配信。

