山田孝之・木南晴夏・ムロツヨシら「勇者ヨシヒコ」集結ショットにファン喜び「新シリーズ？」「豪華すぎる」福田雄一氏が公開
【モデルプレス＝2026/02/04】映画監督の福田雄一氏が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の山田孝之、女優の木南晴夏らの写真を公開し反響が寄せられている。
【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開
この日、福田氏は「ちょいとした仕事で集合しました 凄かったです なんなら今からまた出来る！って思いました」とつづり、山田、木南、俳優のムロツヨシ、宅麻伸の写真を公開した。
この4人は、福田氏が監督・脚本を務めた『勇者ヨシヒコ』シリーズ（テレビ東京）で共演。山田が主人公のヨシヒコ、その仲間であるムラサキを木南、メレブをムロ、ダンジョーを宅麻が演じ、シリーズ全作に登場している。
『勇者ヨシヒコ』キャストが集結した今回の写真に、ファンからは「新シリーズ？」「メインキャスト集合だなんて激アツ」「メンバーが豪華すぎる」「4作目待ってます！」「新作への期待が高まる」「大好きなメンバー」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「勇者ヨシヒコ」メンバー集結
◆福田雄一氏の投稿に反響
