藤井夏恋、夫アイドラYUとの鏡越し2ショット披露「格好良すぎる」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】モデルの藤井夏恋が2月3日、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの2ショット写真を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元E-girls「オーラ凄い」ボーカリスト夫との絵になる2ショット
藤井は「ブルガリホテルミラノのエレベーターの中」とつづり、写真を投稿。サングラスをかけ、黒いアウターというシミラーなコーディネートで、YUが大きなカメラで鏡越しで撮影した姿を披露している。
この投稿に「格好良すぎる」「絵になる」「素敵な夫婦」「ゆるりとした姿も見てみたい」「オーラ凄い」などと反響が集まっている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
