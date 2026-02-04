肉の油で作る「カルビステーキ&キムチ炒飯」、にんにくが効いた「ねぎ塩カルビペッパーライス」新発売【ペッパーランチ】

ホットパレットが展開するペッパーランチは、「カルビステーキ&キムチ炒飯」「ねぎ塩カルビペッパーライス」を2026年2月12日から期間限定で販売する。ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、ペッパーランチ･ダイナーの全店舗で取り扱う。いずれもテイクアウト、デリバリーでは販売しない。

【メニュー画像はこちら】カルビステーキから出る油をご飯側に流して作る「キムチ炒飯」、厚切りカルビ肉を使った「ねぎ塩カルビペッパーライス」

◆「カルビステーキ&キムチ炒飯」

自分で混ぜて完成するキムチ炒飯と、カルビステーキをセットにしたメニュー。下駄(木の棒)を木台の下に入れて鉄皿に傾斜をつけ、カルビステーキから出る油をご飯側に流し、半熟たまご･キムチ･ご飯を混ぜてキムチ炒飯を作る。

【価格(各税込)】

･カルビステーキ&キムチ炒飯:1,390円

･カルビステーキ&キムチ炒飯(ライス大盛):1,480円

◆「ねぎ塩カルビペッパーライス」

厚切りのカルビ肉を使用した食べ応えのある肉と、ネギのシャキシャキとした食感を組み合わせ、にんにく味のねぎ塩だれとごま油の香りをきかせた。別添えの柚子胡椒で爽やかな辛味が加わり、味の変化も楽しめる。

【価格(各税込)】

･ねぎ塩カルビペッパーライス:1,090円

･ねぎ塩カルビペッパーライス(ライス大盛):1,180円

･ねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライス:1,370円

･ねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライス(ライス大盛):1,460円

※ねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライスは肉のみ1.5倍。

