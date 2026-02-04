脱税疑惑のキム・ソンホ、謝罪文を発表「家族への給与は返却。税金も追加納付を完了した」【全文】

俳優キム・ソンホ側が脱税疑惑について追加の立場を明らかにし、謝罪した。

2月4日、所属事務所ファンタジオは公式立場を通じて、「キム・ソンホは2024年1月、演技活動および演劇制作のために法人を設立した。その後、2025年2月にファンタジオとの新たな契約が始まるまでの活動については、当該法人を通じて精算金を受け取っていた」と説明した。

続けてファンタジオは、「キム・ソンホは、当該法人の運営自体が誤解を招くおそれがあると認識した後、法人の運営を中断しており、最近1年以上、法人を通じた活動は実質的に一切行われていない」と伝えた。

キム・ソンホは2025年2月、現在の所属事務所であるファンタジオと専属契約を締結している。ファンタジオは、契約当初から現在に至るまで、精算金は俳優個人に直接支払っており、キム・ソンホの個人法人とは無関係だという立場だ。

またファンタジオは、「キム・ソンホは当時、法人運営に関する知識が不十分だったことを正すための先制的措置として、過去の法人カードの使用分、家族への給与、法人車両をすべて返却した」としたうえで、「当該法人を通じて過去に受領した精算金については、すでに納付した法人税に加え、個人所得税の追加納付を完了している。現在は法人の廃業手続きを進めており、行政上の手続きもまもなく終了する予定だ」と説明した。

さらに「キム・ソンホは、法人運営について十分な理解がないまま当該法人を設立し、約1年余り維持してきたことについて、深く反省している」と付け加えた。

最近、キム・ソンホがファンタジオとは別に家族法人を設立し、実質的な脱税を行っていたとの疑惑が浮上した。疑惑を受けて、キム・ソンホを起用した広告を非公開に切り替えるブランドなどがすでに出ており、波紋が広がっている。

ファンタジオの公式立場全文は、以下の通り。

こんにちは。俳優キム・ソンホの所属事務所ファンタジオです。

最近の報道を通じて伝えられたキム・ソンホの1人法人に関する追加の事実関係および、当社の立場についてご説明申し上げます。

−法人の設立および運営

キム・ソンホは、2024年1月に演技活動および演劇制作のため法人を設立いたしました。

2024年1月の法人設立以降、2025年2月にファンタジオとの新たな契約が始まるまでの活動については、当該法人を通じて精算金を受領しておりました。

−法人運営の中断

キム・ソンホは、当該法人の運営自体が誤解を招くおそれがあると認識した後、法人の運営を中断しており、最近1年以上、法人を通じた活動は実質的に一切行われておりません。

−ファンタジオとの契約締結

ファンタジオとキム・ソンホは、2025年2月の専属契約締結日から現在に至るまで、俳優個人に精算金を直接お支払いしております。ファンタジオとキム・ソンホ間の契約過程および活動において、当該法人とは一切関係がないことを、あらためて明確に申し上げます。

−法人の廃業手続き

キム・ソンホは、当時の不十分な法人運営を正すための先制的な措置として、過去の法人カード使用分、家族への給与、法人車両をすべて返却いたしました。

また、当該法人を通じて過去に受領した精算金については、すでに納付した法人税に加え、個人所得税の追加納付を完了しております。法人の廃業手続きを進めており、行政上の手続きもまもなく完了する予定です。

俳優キム・ソンホは、法人運営について十分な理解がない状態で法人を設立し、約1年余り維持してきたことについて深く反省しております。頭を下げ、お詫び申し上げます。

当社も混乱とご心配をおかけした点につきましてお詫び申し上げるとともに、今後は所属俳優の活動全般について、より一層綿密に管理できるよう万全を期します。

ありがとうございます。

◇キム・ソンホ プロフィール

1986年5月8日生まれ。2009年に演劇『ニューボーイングボーイング』でデビューし、舞台俳優として実力を積んだ。その後、活動の幅をテレビへ広げ、2017年には『キム課長とソ理事』でドラマデビューを果たす。同年のドラマ『トゥー・カップス〜ただいま恋が憑依中⁉〜』では魔性の詐欺師コン・スチャン役を好演し、「MBC演技大賞」で新人賞と優秀賞を受賞。2020年には『スタートアップ：夢の扉』、2021年には『海街チャチャチャ』に出演し、日本でも人気を博した。