渡辺美奈代（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/04】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月3日、自身のInstagramを更新。手作りの麹調味料を公開し、話題となっている。

【写真】56歳元おニャン子「初めて見た」キムチ麹・生姜ニンニク麹など彩り豊かな麹4種

◆渡辺美奈代「我が家の麹」披露


渡辺は「我が家の麹」とつづり、「甘麹」「塩麹」「生姜ニンニク麹」「キムチ麹」とそれぞれシールを貼った瓶が並んだ写真を披露。「次は黒胡麻麹を作ります」と料理上手らしい報告をしていた。

◆渡辺美奈代の投稿に反響


この投稿に「甘麹美味しそう」「レシピ気になる」「キムチ麹って初めて見た」「体に良さそう」「使い方知りたい」「保存の仕方見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】