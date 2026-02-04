渡辺美奈代「我が家の麹」4種公開に反響「初めて見た」「保存の仕方見習いたい」
【モデルプレス＝2026/02/04】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月3日、自身のInstagramを更新。手作りの麹調味料を公開し、話題となっている。
【写真】56歳元おニャン子「初めて見た」キムチ麹・生姜ニンニク麹など彩り豊かな麹4種
渡辺は「我が家の麹」とつづり、「甘麹」「塩麹」「生姜ニンニク麹」「キムチ麹」とそれぞれシールを貼った瓶が並んだ写真を披露。「次は黒胡麻麹を作ります」と料理上手らしい報告をしていた。
この投稿に「甘麹美味しそう」「レシピ気になる」「キムチ麹って初めて見た」「体に良さそう」「使い方知りたい」「保存の仕方見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「初めて見た」キムチ麹・生姜ニンニク麹など彩り豊かな麹4種
◆渡辺美奈代「我が家の麹」披露
渡辺は「我が家の麹」とつづり、「甘麹」「塩麹」「生姜ニンニク麹」「キムチ麹」とそれぞれシールを貼った瓶が並んだ写真を披露。「次は黒胡麻麹を作ります」と料理上手らしい報告をしていた。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に「甘麹美味しそう」「レシピ気になる」「キムチ麹って初めて見た」「体に良さそう」「使い方知りたい」「保存の仕方見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】