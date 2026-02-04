「あずきバー」シリーズから『あずきバー 練乳ソース入り』新登場　2月16日より全国発売

井村屋は2月16日（月）より、「あずきバー」シリーズの新商品『あずきバー 練乳ソース入り』を全国で順次発売する。希望小売価格は150円（税抜）、内容量は75ml。全国の量販店・スーパー、コンビニエンスストアで取り扱う。

「あずきバー」シリーズは、長年にわたり幅広い層から支持されてきたロングセラーブランド。2023年には発売50周年を迎えた。今回登場する『あずきバー 練乳ソース入り』は、定番のあずきアイスに濃厚な練乳ソースを組み合わせた2層構造の商品で、寒い時期にも楽しめる濃厚な味わいとなっている。

〈あずきと練乳ソースを組み合わせた2層構造〉

『あずきバー 練乳ソース入り』は、あずきアイスの内側に練乳ソースを入れた2層仕立て。練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚ながらもすっきりとした甘さに仕上げている。冷凍庫から出した直後でもとろりとした食感が楽しめ、あずきアイスとの食感の違いが感じられる。

あずきバー練乳ソース入り

〈濃厚なあずきの味わいと粒感〉

使用するあずきは、選別・洗浄・加工までを自社で一貫して行い、丁寧に炊き上げている。長年培ってきたあずき加工技術により、濃厚なあずきの味わいと粒感を楽しめる仕立てとなっている。「あずき・乳製品・砂糖・塩」は、すべて北海道産原料を使用している点が井村屋「あずきバー」のこだわりだ。