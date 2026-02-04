至高の旨辛カップ麺再登場！ 「一蘭とんこつ炎」数量限定で発売
株式会社一蘭は、２月５日（木）よりカップ麺「一蘭とんこつ炎」を数量限定で全国にて順次発売する。
累計出荷数1700万食を超える「一蘭とんこつ」シリーズの中から、2024年に数量限定で発売した「一蘭とんこつ炎」。具材をあえて入れず、ラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただけるように設計されたこの商品は、こだわりが満載。まず麺は小麦の風味が感じられる一蘭の細麺の特長を表現するため特注のノンフライ麺を使用。スープとよく絡み、一蘭特製生麺のような風味とのど越しを楽しむことができる。
そして、スープは粒度の違う唐辛子を４種類配合。従来の「一蘭 とんこつ」(カップ麺)のスープをベースに開発し、刺激的な辛さととんこつ本来の旨味のバランスを徹底的に追求。また、厳選された唐辛子を基本に特別調合した「秘伝のたれ」を入れることで、さらに旨味や甘味が追加され 『一蘭とんこつ炎』の味が完成している。
以下、開発者のコメント
「一蘭とんこつ」は、開発に 20 年を要した一蘭の自信作です。そんな一杯に「お店でオーダーするように、もっと辛いとんこつラーメンを楽しみたい」という辛いもの好きのお客様からの声が寄せられました。その声に突き動かされ、職人たちの飽くなき探求心に再び火が灯りました。そして誕生したのが「一蘭とんこつ炎」です。
「辛さ」と「旨み」のバランスに並々ならぬこだわりを持つ一蘭の職人たちは創業以来60年以上「辛さと旨みの絶妙 なバランス」に向き合ってきました。辛さを単なる刺激として捉えるのではなく、とんこつスープの深いコクを最大限に引き立てるための「仕上げの一手」と考えています。「ただ辛いだけではなく、とんこつスープ本来の美味しさも感じていただけるラーメン」を世に送り出すべく、唐辛子の種類や粒度にまでこだわりました。
唐辛子がスープに溶け込んだ時の味わいや風味の変化など、職人たちは様々な項目において試行錯誤を繰り返し、 辛さと旨みが互いを高め合う黄金比を追い求めてきました。そしてついに納得のいく至高の一杯「一蘭とんこつ炎」が完成したのです。
前回の期間限定販売では、その強烈なインパクトと完成度の高さに「ぜひ、また食べたい！」というお声を多数いた だき、この度再販が実現しました。本格的な辛さと旨さの共演をご家庭でも、心ゆくまでお楽しみください。
「一蘭とんこつ炎」は、国内一蘭全店舗、おみやげ一蘭公式通販・一部コンビニ・ 小売店などで販売。
