2/13はNISAの日！投資を身近に…“オル缶”自販機イベント開催
三菱UFJアセットマネジメント株式会社が提供する「eMAXIS Slim（イーマクシススリム）」は、２月12日（木）〜14日（土）に渋谷ヒカリエ１F イベントスクエアにて「NISA の日『世界を味わう“オル缶(カン)”自販機』イベント」を開催する。
eMAXIS Slimとは、新NISAの普及とともに投資初心者から経験者まで幅広い投資家から支持されている「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」インデックスファンドシリーズで、合計純資産総額は24兆円を突破する規模にまでなっている。中でも世界47ヵ国・地域に100円（ワンコイン）から投資できる「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）〈愛称：オルカン〉」はNISAを始めたばかりの人でも選びやすい投資信託として多くの方の資産運用に活用されている。
本イベントは２月13日（金）の「NISAの日」に合わせ、「eMAXIS Slim」や「オルカン」をより多くの人に知ってもらうべく開催。当日はオルカンにちなみ、世界中の飲み物がオリジナルデザインの缶ジュース「オル缶」となって並ぶ自販機が登場。各地域の代表的な国や気候などをイメージしたドリンクが用意され、日本は “OUR TONIC”、アメリカは“SPLIT SPIRIT”、オーストラリアは“ROSE’N WHITE”など合計５種のフレーバー、10種のカラフルなデザインが施されている。
そして、LINE アンケートに答えて専用の巨大コイン「オルカンコイン」を自販機に入れると、一度に世界各国のオル缶が最低でも１本、最大で10本出てくる仕組みとなっている。
さらに、eMAXISオリジナルキャラクター「e クマ(イークマ)」とオル缶の巨大オブジェの前で記念撮影ができる特設フォトブースが用意され、撮影した方にはeクマのオリジナル傘マーカーやキーホルダーなどオリジナルノベルティのプレゼントも。
また、イベント会場の様子をおさめた動画も２月12日（木）にYouTube チャンネル「投信オンエア」にて公開予定。自販機から一度に複数の「オル缶」が出てくる迫力ある様子が楽しめる。
