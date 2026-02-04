宇宙船のような流線形デザイン

英国の郊外の脇道に停められたデイビッド・パワーさんのフォルクスワーゲン『XL1』は、まるで宇宙から降り立ったかのようだ。バタフライドアの片方が開いており、好奇心旺盛な通行人の注目を集めている。

【画像】コンセプトカーをそのまま量産化したような2人乗りクーペ【フォルクスワーゲンXL1を詳しく見る】 全29枚

「皆、立ち止まって見ていきますよ」と話すデイビッドさん。人々の反応を楽しんでいる様子が伝わってくる。XL1は小型の2人乗りクーペ（助手席はやや後方にオフセット）で、カーボンファイバー製ボディ、デジタルサイドミラー、そしてCd値0.186という空力性能を持つPHEVである。



デイビッド・パワーさんのフォルクスワーゲンXL1 AUTOCAR

800ccの2気筒ディーゼルエンジンが発生する出力はわずか47ps、電気モーターは26psだが、車重795kgと非常に軽い。

XL1は2000年代初頭、燃費向上と排出ガス削減技術の向上を目的として開発がスタートした。2013年の量産モデルは、ディーゼル＆電気モードで約111km/L、ディーゼルモードで約50km/Lの低燃費を誇り、CO2排出量はわずか21g/kmとされた。

気持ちのいい軽快な走り

デイビッドさんは話を続ける。

「XL1の開発には10年かかりました。フォルクスワーゲンのフェルディナント・ピエヒ会長が夢見た1Lカー、つまり1Lの燃料で100km走行できるクルマが実現したのです。同時にCO2排出量削減を目指したプロジェクトでもありましたが、発売直後にスキャンダル（ディーゼルゲート）が発覚してしまいました」



デイビッド・パワーさんのフォルクスワーゲンXL1 AUTOCAR

「つまり、フォルクスワーゲンは100km/Lの低燃費を達成できるディーゼル車を開発しながら、他方で（排出ガス試験で）不正を行っていたのです」

サスペンション部品の設計・製造会社パワーフレックス（Powerflex）の創業者であるデイビッドさんは、XL1に注ぎ込まれた技術に魅了されている。

「XL1はレンジエクステンダーではありません。後部に搭載されたディーゼルエンジンと電気モーターは、連動することも単独で駆動することも可能です。十分な充電量があればEVモードで走行し、急加速時にはモーターとエンジンが連動します」

「111km/Lという数値は、バッテリーを多用し、エンジンをほとんど使わない走行サイクルで達成されるものです。長距離走行ではディーゼルエンジンの使用率が高くなりますが、わたしは実際に53km/Lを記録したこともあります。パワーステアリングは搭載されていませんが、必要ないですね」

「走りはとても気持ちよく、加速もかなり鋭い。気に入っている点は、これが正真正銘のフォルクスワーゲン製品だということです。ボディは硬めですが乗り心地は良く、サスペンションは十分なストロークとコントロール性を備えています」

デイビッドさんによれば、XL1のタイヤはシトロエン2CVよりも細いそうだ。

新車とほぼ同額で購入

XL1は250台生産されたが、すべて左ハンドル仕様だった。販売用として用意された200台のうち、英国に割り当てられたのはわずか30台。新車価格は10万ポンドだった。

デイビッドさんは半年前に中古車として購入したが、新車とほぼ同額だったという。



デイビッド・パワーさんのフォルクスワーゲンXL1 AUTOCAR

「2016年登録車で8万ポンド（約1700万円）でした。安くはありませんが、グロスターシャー州のクラシックカー販売店で見た瞬間、どうしても欲しくなったんです！」

デイビッドさんのXL1の走行距離はわずか1万km。整備には大変な手間とお金がかかるという。

「驚いたことに、整備はフォルクスワーゲンUKに回収してもらわないといけません。自分でできるメンテナンスはほとんどないのです。前回の整備では1700ポンド（約36万円）かかりました……」

これはXL1を所有する上で厄介な点ではあるが、デイヴィッドさんは手放すことを考えていない。

「絶対に手放せないクルマです。もう1台のクラシックカー、シトロエンSMも素晴らしいですが、長距離移動には不安があります。XL1なら問題ありませんし、実際にそうする計画もあります」