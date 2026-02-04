67歳・安藤優子、ブラックデニム×ピンクコートの“カジュアル”私服コーデに反響「カッコイイですね」「綺麗なカラー」「春を感じます」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が2日、自身のインスタグラムを更新。ブラックデニム×ピンクコートのカジュアルコーデを披露した。
【写真】「カッコイイですね」「春を感じます」安藤優子が披露したブラックデニム×ピンクコートのカジュアルコーデ
安藤は、愛犬・タンゴちゃんになりきって「かーさん出かけるそーです。東京選挙区の情勢偵察（笑）」とつづり、タンゴちゃんとの仲むつまじい2ショットなど、複数枚の写真を公開した。
この日の装いについては「本日はお日様が暖かいので、少し軽めのピンクのコート」と紹介。パッと目を引くカラーコートを主役に、「ブラックデニムでカジュアルに 足元はサイドゴアブーツでさらに少しカジュアルめに（笑）」と、重くなりすぎない絶妙なコーデを披露した。
なお、それぞれのアイテムについて「コートは#ミカコナカムラ デニムは#アッパーハイツ ブーツは#コルソローマ」と説明している。
コメント欄には「カッコイイですね」「スタイルいい」「綺麗なカラー」「春を感じます」「お似合いですね」などの声が多数寄せられている。
【写真】「カッコイイですね」「春を感じます」安藤優子が披露したブラックデニム×ピンクコートのカジュアルコーデ
安藤は、愛犬・タンゴちゃんになりきって「かーさん出かけるそーです。東京選挙区の情勢偵察（笑）」とつづり、タンゴちゃんとの仲むつまじい2ショットなど、複数枚の写真を公開した。
この日の装いについては「本日はお日様が暖かいので、少し軽めのピンクのコート」と紹介。パッと目を引くカラーコートを主役に、「ブラックデニムでカジュアルに 足元はサイドゴアブーツでさらに少しカジュアルめに（笑）」と、重くなりすぎない絶妙なコーデを披露した。
なお、それぞれのアイテムについて「コートは#ミカコナカムラ デニムは#アッパーハイツ ブーツは#コルソローマ」と説明している。
コメント欄には「カッコイイですね」「スタイルいい」「綺麗なカラー」「春を感じます」「お似合いですね」などの声が多数寄せられている。