「ちいかわショップ」韓国店が2・27グランドオープン 民族衣装を身にまとったちいかわ達のビジュアル公開
人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが4日、韓国では初となる同作のオフィシャルショップが今月27日に韓国・龍山にオープンすることを発表した。
【画像】民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアル公開
投稿では、韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアル公開とともに、アイパークモール龍山店のリビングパーク 3F ドーパミン・ステーションにオープンすると告知した。また同店の公式X（@chiikawashop_kr）とインスタグラム（@chiikawashop_kr）も開設されている。
コメント欄では「韓服着てるちいちゃん達可愛い」「行きたいよぉ〜〜〜」などの声が寄せられている。
