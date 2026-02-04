写真は『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』1巻書影

写真拡大

　人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが4日、韓国では初となる同作のオフィシャルショップが今月27日に韓国・龍山にオープンすることを発表した。　

【画像】民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアル公開

　投稿では、韓国の民族衣装を身にまとったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアル公開とともに、アイパークモール龍山店のリビングパーク 3F ドーパミン・ステーションにオープンすると告知した。また同店の公式X（@chiikawashop_kr）とインスタグラム（@chiikawashop_kr）も開設されている。

　コメント欄では「韓服着てるちいちゃん達可愛い」「行きたいよぉ〜〜〜」などの声が寄せられている。