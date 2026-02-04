藤井聡太竜王（２３）の師匠として知られる杉本昌隆八段（５７）が１月３１日、大津市内のホテルで講演した。

小学生で弟子入りした藤井竜王の気持ちを尊重し、意見しやすい雰囲気づくりなどの向き合い方を紹介した。

人材育成やリーダーシップをテーマに県商工会議所青年部連合会が開催し、約３００人が参加した。

藤井竜王は小学４年の時に杉本八段に弟子入りした。杉本八段は「誰よりも早くひらめき、鋭かった」と振り返った。当時、業界は「師匠の言うことは絶対」という風潮だったが、杉本八段は「自分で考えるスペースを残してあげないと、自分のものにできない」と思い、弟子がリラックスでき、意見しやすい雰囲気作りを大事にしたという。

意見を求められれば、自身の考えを述べた上で必ず「君はどうかな」と尋ねて考えさせ、その回答は絶対に否定しないようにしていた。「好きでないと成長しない。指導者が厳しすぎてその気持ちに影を差してはならない」と述べた。

また、当時は成長のために早く指すことが奨励されたが、藤井竜王は持ち時間を使い切るほど長く考えるタイプで、「得意はそれぞれある」として押しつけなかったという。

「今の時代、早く結果を出そうとするが、早く出た答えは成熟度がいまいちで個性も出ない」と指摘。「『親の心子知らず』というが、弟子が師匠に気を使って話さないことも多いと思う」とおもんばかり、棋界に限らず「同じ業界にいる間は同じ志を持っているはず。年が離れていても仲間だと伝わればコミュニケーションはとれるのでは」と語った。